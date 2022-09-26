انت الان تتابع خبر التربية تخول مديريات التربية صلاحية منح الانتساب للطلبة (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة تقرر: تخويل المديرين العامين للتربية في المحافظات ومدير عام التعليم العام والأهلي والاجنبي صلاحية منح الدوام بالانتساب للطلبة في المدارس التابعة الى مديرياتكم العامة وحسب تقديركم لواقع حال الطالب".



وبينت انه "على ان يقدم ولي الامر تعهد خطي بعدم المطالبة بإلغاء الانتساب".