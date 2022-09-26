انت الان تتابع خبر "الليجا" تحدد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، ان "رابطة "الليجا" قررت إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 16 تشرين الأول المقبل، في الساعة 4:15 مساء بالتوقيت المحلي (5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة)".

وستقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي الذي يتصدر الدوري الإسباني ب18 نقطة، بينما يأتي برشلونة في الترتيب الثاني ب16 نقطة.

