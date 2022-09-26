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المانيا تستدعي السفير الإيراني وتلوح بالعقوبات

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحافي دوري: "استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم الاثنين".

وردا على سؤال حول احتمال فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب الاضطرابات، قال المتحدث: "سننظر في جميع الخيارات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".


يذكر ان إيران تشهد احتجاجات واسعة منذ عشرة أيام على خلفية مقتل شابة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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