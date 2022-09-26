انت الان تتابع خبر المانيا تستدعي السفير الإيراني وتلوح بالعقوبات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية، كريستيان فاغنر، في مؤتمر صحافي دوري: "استدعينا السفير الإيراني، وستجرى المباحثات بعد ظهر اليوم الاثنين".
وردا على سؤال حول احتمال فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب الاضطرابات، قال المتحدث: "سننظر في جميع الخيارات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
يذكر ان إيران تشهد احتجاجات واسعة منذ عشرة أيام على خلفية مقتل شابة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق.
وردا على سؤال حول احتمال فرض مزيد من العقوبات على طهران بسبب الاضطرابات، قال المتحدث: "سننظر في جميع الخيارات مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
يذكر ان إيران تشهد احتجاجات واسعة منذ عشرة أيام على خلفية مقتل شابة إيرانية بعد اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق.