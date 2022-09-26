شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير برلمانى يستعرض جهود الحكومة للتصدى لقضية الفقر.. "حياة كريمة" الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقي تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، الضوء علي الجهود الحكومة للتصدى لقضية الفقر، من خلال 3 مكونات أساسية مستحدثة فى منظومة خطة العام المالي الماضي 2021 /2022.

وأشار التقرير، إلى برنامج تنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة، ومبادرة حياة كريمة لتنمية القرى المصرية وإتاحة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي ورصف وطرق وإسكان، وغيرها.

ولفت التقرير البرلماني أيضا إلي برنامج تمكين المرأة لتعزيز حقوقها ويأتى ذلك من خلال أربعة محاور متمثله في التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية

يُشار إلي أن "حياة كريمة" المشروع القومي لتطوير الريف المصري- مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2019، بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، فضلا عن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، التي تشملُ جوانبَ مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية.