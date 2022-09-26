شكرا لقرائتكم خبر عن تمهيدا لإطلاق استراتيجية متكاملة.. "التنسيقية" تنهى المرحلة الأولى من مبادرة "أبني أديبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "أبني أديبًا"، والتي تعمل على تطوير موهبة كتابة القصص وتحويلها إلى أفلام للرسوم المتحركة.

يأتي ذلك تمهيدًا لإطلاق إستراتيجية متكاملة للطفل تتبناها التنسيقية كأحد روافد المشروع الجديد لاستراتيجية 2023 المزمع إطلاقها نهايات العام الحالي.

وتهدف المبادرة، إلى إنتاج عدد من الأفلام التي تحمل رسائل آمنه وقيمة في إطار جاذب للأطفال الملتحقين بالمشروع للتأثير في عدد كبير من الأطفال من نفس الفئة العمرية ( من النشء للنشء ) بهدف خلق اجيال ملهمة قادرة على التعبير السليم ومؤثرين في بيئاتهم المختلفة.

وبدأت المرحلة الاولى من المباردة منتصف اغسطس 2022 بالشراكة مع كل من الكاتبة سماح أبو بكر، المتخصصة في أدب الطفل والحاصلة على عدد من الجوائز الدولية، والدكتورة منى طمان خبير تكنولوجيا التعليم الإلكتروني الحاصلة على عدد من الشهادات على مستوى العالم ، منها حصولها على المركز الاول على مستوى الشرق الاوسط في برمجة الألعاب التعليمية.

وتأتي المبادرة، تحت إشراف النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفريق من أعضاء التنسيقية ( النائبة رشا أبو شقرة - النائبة هدي عمار- الدكتور نور الشيخ - ٱدم الطوخي-السيد رمزي- المعتز بالله عبد الله- تقي شاهين- شيماء الأشقر- داليا التونسي- دينا المقدم- رامي عبد الباقي- رجب عبد التواب- سامي الزيات- نيفين إسكندر- يوستينا رامي ).

وتتضمن المرحلة الثانية، فعاليات ورحلات مختلفة لأماكن لها طابع وطني وتاريخي تغذي خيال الطفل و تعزز روح الانتماء لديه.