شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: مصر تقود جهدا مكثفا لحماية المصالح العربية من آثار التحولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن المجتمع الدولي يمر بمرحلة انتقالية بالغة الأهمية، يتم فيها إعادة تشكيل النظام العالمي بشقيه السياسي والاقتصادي، بما يشمله ذلك من نمط التحالفات، وموارد القوة، ومراكز النفوذ، وأن انفجار الأزمة الروسية الأوكرانية جاء ليكشف أننا بصدد إعادة تشكيل للنظام الدولي، وبالتبعية الأنظمـة الإقليمية ومن بينها النظام الإقليمي للشرق الأوسط والمنطقة العربية .

جاء ذلك في افتتاحية العدد العاشر من دورية "آفاق عربية وإقليمية" وهي دورية علمية سياسية شاملة يصدرها قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، وتتيح الدورية الفرصة للباحثين من مصر وكافة الدول العربية لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، ويرأس تحريرها عبد المعطى أبو زيد مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، ويعمل مستشاراً لتحريرها الدكتور محمد السعيد إدريس، ومديرة التحرير سحر عبد الرحيم، ويشارك فى هيئة تحكيمها عدد من الرموز العربية في هذا المجال ويتم إصدارها في نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الإنترنت وتوزع مجاناً في مصر وأنحاء الدول العربية.

وقال رشوان إن هذه المرحلة الانتقالية في النظام الدولي تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي للحفاظ على المصالح الوطنية المصرية، والمصالح العربية، والدفاع عن قضايا الأمة، والسعي لأكبر قدر من التنسيق العربي المشترك في مواجهة هذه التحديات حتى لا يدفع العرب ثمن التحولات الدولية الكبرى كما حدث في فترات سابقة في التاريخ الحديث.

ويتناول ملف العدد، الحدث الأبرز على الساحة الدولية وهو الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول العربية من كافة النواحي الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على انعكاسات الحرب على أبرز القضايا العربية كالقضية الفلسطينية والأزمة اليمنية.

كما يصدر العدد العاشر من الدورية متضمناً عدداً من البحوث والدراسات التى تتواكب مع أهم القضايا على الساحة العربية والإقليمية مثل دراسة الطرق والمعابر التي اتخذتها إسرائيل أداة لتفتيت وعزل الأراضى الفلسطينية، وكذلك أوضاع النساء والأطفال من بقايا تنظيم داعش وهي قضية ليست فقط إنسانية، ولكنها تكشف أدوات ومنطق التجنيد في التنظيم الإرهابى إضافة إلى دراسة تتناول الجوانب النفسية والاجتماعية للتعليم عن بعد في الدول العربية بعد التجربة التي عاشتها معظم الدول العربية خلال السنوات الثلاث الماضية، ودراسة تطبيقية على الأزمة السورية عن الحلول الدستورية كمدخل لحل الصراعات الداخلية.

وتضمن العدد تقريراً بعنوان "تكلفة الإرهاب" يتناول التكلفة السياسية والاقتصادية للإرهاب من خلال محاولة السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها والمجتمع ومواطنيه مستخدما فى ذلك عناصر منظومته الأربعة : الأيدولوجية والمال والتمدد والتعبئة، بالإضافة إلى العديد من التقارير والمتابعات عن مختلف القضايا العربية.

وصدر هذا العدد متزامناً مع تسجيل دورية آفاق عربية وإقليمية لدى أكاديمية البحث العلمى في مصر ونشرها على موقع "بنك المعرفة" إضافة إلى وسائل نشرها الأخرى.