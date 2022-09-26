شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 35 قصر ثقافة ومتحفا.. أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض تقرير حكومي لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مقدم للبرلمان، بشكل تفصيلي عن الملامح الاساسية لمبادرات قطاع الثقافة، المرصودة بالخطة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد 2022/2023.

وفي هذا الصدد، نستعرض المبادرات المستهدفه والمخصصات المالية في قطاع الثقافة خلال العام الجديد :

1- تطوير متاحف وأهما :

- سراي الجزيرة مرحلة ثالثه ورابعة

- متحف الفني المصري الحديث

- بيت الأمة

2 - ثلاثة أفرع جديدة لمكتبة مصر العامة

( أسوان، المنوفيه، قنا) بالإضافة إلى 6 مكتبات متنقلة جديدة

3- رقمنة فروع مكتبة مصر العامة

( الزاويه الحمراء، الزيتون، الدقي)

4- تطوير 35 قصرا وبيت ثقافة

يشار إلي أن هذه البرامج تأتي في إطار الرؤية التنموية للقطاع والتي تتبلور حول تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع، تمكن الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المع وتفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات العالم المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وأن تكون الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية وقيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وفي هذا الإطار، تهدف الجهود الإنمائية إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية, وكذا الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بشكل إبداعي مبتكر، وتنمية الموهوبين والمبدعين، فضلا عن دعم الصناعات الثقافية ونشرها دون تمييز، تحقيقاً للعدالة الثقافية، إضافة إلى تعزيز مكانة قوة مصر الناعمة، وتحقيق ريادتها على الخريطة الثقافية العالمية