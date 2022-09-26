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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن 13 مركزا للأمل بالمحافظات لتدريب السيدات على الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دشن حزب حماة الوطن 13 مركزا للأمل بالمحافظات المختلفة وذلك في إطار مبادرة طاقات الوطن المنتجة وهى مراكز لدعم المرأة المعيلة، وتدريب السيدات على الحرف اليدوية وتسويق منتجاتها، ونستعرض فيما يلى أماكن مراكز الأمل بالمحافظات حسبما أعلنت الدكتورة راندا مصطفى أمين المرأة بحزب حماة الوطن ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ.
مركز الأمل (1)
حي الهجانة "سابقا" مدينة الأمل حاليا - محافظة القاهرة
مركز الأمل (2)
محافظة أسيوط
مركز الأمل (3)
محافظة شمال سيناء
مركز الأمل (4)
مدينة العبور - محافظة القليوبية
مركز الأمل (5)
مدينة أجا - محافظة الدقهلية
مركز الأمل (6)
محافظة المنوفية
مركز الأمل (7)
محافظة الفيوم
مركز الأمل (8)
محافظة الإسكندرية
مركز الأمل (9)
كفر شكر - محافظة القليوبية
مركز الأمل (10)
حي المهندسين - محافظة الجيزة
مركز الأمل "11”
محافظة جنوب سيناء
مركز الأمل “12”
مدينة مطروح بمحافظة مرسى مطروح
مركز الأمل “13”
مدينة سيوة بمحافظة مرسى مطروح