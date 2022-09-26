القاهرة - سامية سيد - دشن حزب حماة الوطن 13 مركزا للأمل بالمحافظات المختلفة وذلك في إطار مبادرة طاقات الوطن المنتجة وهى مراكز لدعم المرأة المعيلة، وتدريب السيدات على الحرف اليدوية وتسويق منتجاتها، ونستعرض فيما يلى أماكن مراكز الأمل بالمحافظات حسبما أعلنت الدكتورة راندا مصطفى أمين المرأة بحزب حماة الوطن ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن 13 مركزا للأمل بالمحافظات لتدريب السيدات على الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012