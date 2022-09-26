شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت يطيح بنجم ليفربول من حساباته قبل مباراة ألمانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن قيام ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا باستبعاد أحد نجوم ليفربول من قائمة مباراة المنتخب القادمة أنام نظيره الألماني الليلة.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الانجليزي نظيره الألماني اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ساوثجيت يستبعد أرنولد من مباراة المانيا

وأفادت الصحفة الإنجليزية أن ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قرر استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول، من مباراة الأسود الثلاثة أمام ألمانيا، اليوم الإثنين، في دوري الأمم الأوروبية.

وكان أرنولد قد غاب عن مباراة المنتخب الإيطالي في الجولة الماضية بدوري الأمم، والتي خسرها المنتخب الإنجليزي بهدف دون رد.

ساوثجيت غير راض على مستوى أرنولد الدفاعي

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ساوثجيت غير مقتنع بشكل كامل بالاداء الذي يقدمه أرنولد في تأدية الأدوار الدفاعية.

وتابعت الصحيفة أن أرنولد لم يكن ابدا العنصر الأساسي في تشكيلة المنتخب الإنجليزي خلال المباريات الماضية حيث لعب فقط في 5 مباريات فقط من أصل 31 لقاء خاضه منتخب إنجلترا قبل كأس العالم 2022، مما يشير إلى خروجه من حسابات ساوثجيت قبل مونديال قطر.

