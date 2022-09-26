شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يتوجه لباريس فى زيارة لمجلس الشيوخ الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، فى زيارة رسمية على رأس وفد رفيع للعاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشيه.

ويضم الوفد المرافق المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام ونواب مجلس الشيوخ "هانى نعمة الله ؛ هبة شاروبيم وريهام عفيفى".

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات البرلمانية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة.