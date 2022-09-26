شكرا لقرائتكم خبر عن حديث الساعة.. هل زواج المرأة بعد الخلع زنا؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حديث الساعة.. هل زواج الزوجة بعد الخلع زنا؟"، استعرض خلاله تصريحات متلفزة لخبراء قانون متخصصين في قضايا الأسرة تثير بلبلة والسبب "الإعلانات الأمركانى" و"عدم رضا المختلع"، ورأى المحكمة الدستورية في الأزمة بأن الحكم بالخلع من القضاء ليس باطلا، ودار الإفتاء تتصدى للأزمة وتؤكد: ليس زنا، وإليكم التفاصيل كاملة

حديث الساعة.. هل زواج الزوجة بعد الخلع زنا؟.. تصريحات متلفزة تثير بلبلة والسبب "الإعلانات الأمركانى" و"عدم رضا المختلع".. والمحكمة الدستورية: الحكم بالخلع من القضاء ليس باطلا.. ودار الإفتاء تتصدى للأزمة وتؤكد: ليس زنا



برلمانى



