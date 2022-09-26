مصرع عامل تحت عجلات قطار في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عامل مصرعه، اليوم الاثنين، تحت عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، دائرة مركز شرطة سوهاج، جرى نقل الجثة للمستشفى وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إخطارًا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بورود بلاغًا من ناظر محطة سكة حديد سوهاج بأنه أثناء مرور القطار [القاهرة – أسوان] دائرة المركز اصطدم بأحد الأشخاص أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة ما نتج عنه وفاته.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع "عاطف. ا" 45 عامًا عامل ويقيم دائرة المركز.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسور متفرقة بالجسد أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.