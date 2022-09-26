تراجع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري، بينما ارتفع سعر بيع الدينار الأردني 7 قروش.

ويرصد الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه اليوم ومقارنتها بمستوياتها بتعاملات أمس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي: 60.40 جنيه للشراء بتراجع 19 قرشا، و62.83 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشا.

سعر الريال السعودي: 5.17 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.29 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 50.23 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.98 جنيه للشراء، و5.33 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردني: 27.03 جنيه للشراء، و27.54 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.