سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ينخفض مع بداية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، مع تراجع المعدن عالميا.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 751 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 966 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1127 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1288 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 9016 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1642 دولار للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.02%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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