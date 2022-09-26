غلق مطار مونبلييه في فرنسا.. التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - ذكرت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، انه تم إغلاق مطار مونبلييه إلى أجل غير مسمى اثر انحراف طائرة شحن عن المدرج أثناء هبوطها مساء أمس الجمعة.

أوضحت الشبكة الإخبارية لقناة” بى أفام ” الفرنسية نقلا عن بيان صادر عن محافظة هيرولت أن الحادثة لم تسفر عن تسجيل أية إصابات بين أفراد طاقم الطائرة الذين كان على متنها وهم 3 أفراد، وكإجراء أمني تم إيقاف جميع الرحلات التجارية و الشحن القادمة إلى مطار مونبلييه لفترة غير محددة.

وأضاف البيان أنه فى تمام الساعة 2:50 صباح اليوم انحرفت طائرة بريد جوي من طراز بوينج 737 محملة بالبضائع عن المدرج عند الهبوط في مطار مونبلييه قبل أن تستقر في نهاية المدرج.

وهرع إلى مكان الحادث نحو 60 من رجال الإطفاء من دائرة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة هيرولت ، بما في ذلك متخصصون في الإنقاذ بالمياه بالإضافة إلى فرقة من درك النقل الجوي وفرق من المطار.