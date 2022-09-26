مقتل ستة عسكريين في تحطم طائرة عسكرية في باكستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الإثنين تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية فى جنوب غرب البلاد فى ساعة متأخرة من مساء الأحد مما أسفر عن مقتل ستة عسكريين كانوا على متنها من بينهم ضابطان.

وقالت العلاقات العامة بالجيش في بيان إن الطائرة تحطمت خلال «مهمة طيران» بالقرب من هارناي في إقليم بلوخستان. ولم يتم إعطاء سبب لتحطم الطائرة.