26 سبتمبر , 2022
طائرة عسكرية (تعبيريّة).
أعلن الجيش الباكستاني اليوم الإثنين تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية فى جنوب غرب البلاد فى ساعة متأخرة من مساء الأحد مما أسفر عن مقتل ستة عسكريين كانوا على متنها من بينهم ضابطان.
وقالت العلاقات العامة بالجيش في بيان إن الطائرة تحطمت خلال «مهمة طيران» بالقرب من هارناي في إقليم بلوخستان. ولم يتم إعطاء سبب لتحطم الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ستة عسكريين في تحطم طائرة عسكرية في باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.