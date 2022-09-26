في حدث غير مسبوق منذ العام 1945... فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا

فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا (أ ف ب).

أعلنت جورجيا ميلوني التي حل حزبها «فراتيلي ديتاليا» أولاً في الانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، أنها ستقود الحكومة المقبلة.

وفي خطاب مقتضب في روما، قالت ميلوني التي تعود جذور حزبها إلى الفاشية الجديدة إن «الإيطاليين بعثوا رسالة واضحة لدعم حكومة يمينية بقيادة فراتيلي ديتاليا»، واعدة «بأننا سنحكم لجميع» الإيطاليين.

وفاز حزب «فراتيلي ديتاليا» بقيادة جيورجيا ميلوني بالانتخابات التشريعية الأحد في إيطاليا، في حدث غير مسبوق منذ العام 1945، وفقًا لاستطلاعات للرأي أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

وحصل حزب «فراتيلي ديتاليا» على ما يتراوح بين 22 و26% من الأصوات، في حين يُتوقع أن يحصل حليفاه، الرابطة اليمينية المتطرفة وحزب فورزا إيطاليا على أغلبية واضحة في مجلسي البرلمان.