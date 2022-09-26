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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت دولة الإمارات مد جسور التواصل مع دول العالم في أروقة الأمم المتحدة لتعزيز قيم الحوار التي تعتمدها ضمن المبادئ الحاكمة لرؤيتها للخمسين عاما المقبلة.

دولة الإمارات تمد جسور التواصل في أروقة الأمم المتحدة

وعلى هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر في نيويورك.

وبحث الجانبان العلاقات الأخوية الإماراتية الجزائرية وسبل تعزيز مسارات التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرضا عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها التغير المناخي وتحديات سلاسل امدادات الطاقة والأمن الغذائي.

وناقش الجانبان أيضا الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجزائر والحرص على تعزيزها وتطويرها على الصعد كافة.

وضمن الاهتمام الإماراتي بتطوير العلاقات مع القارة السمراء التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ليبريتا مولامولا وزيرة الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة.

جرى خلال اللقاء بحث بالإضافة إلى القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية، جهود تعزيز استخدامات الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية بالإضافة إلى التعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك والشراكة في عدة مجالات ومنها التجارية والاقتصادية والطاقة المتجددة وغيرها.

واستعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وتنزانيا، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبها عبرت ليبريتا مولامولا عن تطلع بلادها إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيدة بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والإنجازات التنموية البارزة التي حققتها.

وأمس الأحد، لتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي يوانيس كاسوليدس وزير خارجية قبرص وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث اللقاء العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وقبرص وآفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، كما تناول الجانبان جهود تعزيز الاستقرار في المنطقة َوتلبية تطلعات وَآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار كما استعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص وحرص البلدين الصديقين على تعزيز تعاونهما الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم جهودهما لتحقيق النمو المستدام على الصعد كافة.

وفي اليوم نفسه التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما استعرض الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

القضايا ذات الاهتمام المشترك

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل من أجل ترسيخ دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال شعوبها إلى التنمية والازدهار.