انت الان تتابع خبر شيرين عبد الوهاب وإلهام شاهين في وصلات رقص عفوية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إذ ظهرت عبد الوهاب وهي ترقص "السالسا" مع شاب، على أنغام أغنيتها الجديدة "المترو",ما أثارت ضجة على منصات التواصل، وذلك عقب وجودها مع شاب مجهول بعد طلاقها.

وكانت شيرين ترتدي قميصاً أبيض مخططاً بالأسود، مع هوت شورت جينز.



وبدت الفنانة المصرية محترفة في إتقان حركات الرقص على إيقاع الأغنية وسط تصفِيق وتفاعل الجمهُور.كما ظهرت إلهام شاهين وهي ترقص في نفس المكان مع شاب، ونشرت صورة لها مع شيرين عبد الوهاب وشقيقها أمير، عبر حسابها على إنستغرام، دون التعليق على ذلك.وينطبق نفس الشيء على أمير الذي نشر صورة جمعته بشيرين، وعلق عليها "حبيبي أختي وشريكتي شيرين القمر الحمد لله على سلامتك عزيزتي".

وتحاول شيرين عبد الوهاب أن تستأنف حياتها الطبيعية، بعيداً عن الأزمات والمشاكل؛ إذ ركّزت في الفترة الأخيرة على نشاطها الفني واستعداداتها لإطلاق أعمالها الجديدة.

وكشفت مصادر ان الشاب يدعى أحمد أحمد، مدرب رقص لاتيني، وأكد أنه لا يعرف شيرين بشكل شخصي، مضيفا أن الرقص معها جاء بطريق الصدفة.

وكشف أحمد ملابست مقطع الفيديو، قائلا: "أنا مدرب رقص لاتيني، وأمتلك مدرسة خاصة، وكنت متواجدا في أحد النوادي بمحافظة الإسكندرية لحضور حدث خاص، وفي هذه الأثناء جاءت شيرين بالصدفة برفقة الفنانة إلهام شاهين وعدد من أصدقائهما المشتركين".

وقال مدرب الرقص: "شغلنا أغنية لشيرين، فاندمجت وجاءت ترقص وأنا رقصت معها بصفتي مدرب رقص، ونحن كمدربين عندما نجد شخصا متحمسا ومندمجا بالرقص نشاركه تلك اللحظة".

وتابع: "هذه أول مرة أرى فيها شيرين، هي شخصية جميلة ومتواضعة جدًا ومبتسمة".