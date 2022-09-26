انت الان تتابع خبر بينهم اطفال.. مصرع و اصابة 4 اشخاص إثر حادث سير في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حادث سير حصل نتيجة اصطدام ثلاث عجلات بينها شاحنة حمل ضمن سريع البياع باتجاه ام الطبول أدى الى وفاة شخصين بينهم طفلة واصابة اثنين اخرين".

وأضاف، أن "الحادث جاء نتيجة عبور سيارة الحمل بشكل خاطئ ادى الى اصطدام المركبات واحتراق جزئي لاحدى العجلات".



وأشار المصدر الى أن " الحادث تسبب بزخم مروري كبير وشبه توقف لحركة السير من مفرق الدورة باتجاه ام الطبول".