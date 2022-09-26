كلاسيكو البرتغال وأسبانيا سيشهد "حدثاً تاريخياً" في دوري الأمم

سيكون البرتغال هو أكثر منتخب واجهتهُ إسبانيا على مدار تاريخها بعدد 40 مباراة، وبفارق مباراة عن إيطاليا (39 مباراة)، عندما يصطدم الطرفان وجهًا لوجه فى سادس جولات دوري الأمم الأوروبية غدًا.

واجه المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي 39 مباراة، بالتساوي مع البرتغال، ثم 36 مباراة أمام فرنسا، و27 مباراة ضد إنجلترا.



وكان منتخب إسبانيا قد خسر أمام سويسرا 1-2 في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

فيما فاز المنتخب البرتغالي على نظيره التشيكي برباعية مثيرة، في نفس الجولة من منافسات البطولة القارية.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري الأمم الأوروبية، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن إسبانيا الوصيف برصيد 8 نقاط.

ويتطلع المنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي، إلي تحقيق الفوز على البرتغال لإنتزاع صدارة المجموعة الثانية والوصول للنقطة 11 من أجل تعويض الخسارة المفاجئة أمام سويسرا 1-2 في الجولة الخامسة.