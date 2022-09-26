حدث ليلاً| 4 قرارات عاجلة بشأن حاملي شهادات الماجيستير والدكتوراه.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

النائب العام يُحيل المتهم بقيادة سيارة تحت تأثير مخدر بطريق السويس لمحكمة الجنايات

أمر النائب العام، بإحالة موظف بإحدى الجامعات ـ 47 سنة ـ إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.

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الإسكان الاجتماعي: 4 آلاف فرد قاموا بسحب الكراسات وحدات "سكن لكل المصريين 3"

قالت المهندسة مي عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق أعلن الاسبوع الماضي في الصحف بدأ سحب الكراسات في مكاتب البريدي في المحافظات التي تقع فيها الوحدات السكنية التي تم طرحها للحصول على وحدات "سكن لكل المصريين 3".

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زيلينسكي: تهديد بوتين النووي قد يصبح حقيقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد/ إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما لا يكون مخادعا في تهديداته الأخيرة باستخدام أسلحة نووية.

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"حياة كريمة": بدء سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بـ3 محافظات

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات مبادرة "راجعين نتعلم" اليوم، في محافظات الجيزة، القليوبية، وبورسعيد، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

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وزير التعليم يكشف تفاصيل تطبيق أعمال السنة في العام الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تطبيق أعمال السنة بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

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أستاذة آثار تكشف تحركات المطالبة باسترداد حجر رشيد من المتحف البريطاني

قالت الدكتورة مونيكا حنا، أستاذ الآثار المصرية، إن وجود حجر رشيد في المتحف البريطاني لا يليق وغير أخلاقي، ولذا تقدموا بعريضة إلى وزارة الآثار للمطالبة بعودة حجر رشيد، موقع عليها من 1000 شخص باسم الشعب المصري.

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4 قرارات عاجلة من التعليم بشأن حاملي شهادات الماجيستير والدكتوراه في الوزارة (مستند رسمي)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لمديريات التربية والتعليم، بشأن الجهات التي تدعي على غير الحقيقة تبعيتها لجامعات، ومراكز بحثية عالمية، وصلاحيتها بمنح الدرجات العلمية (الماجيستير والدكتوراه).

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وزير التعليم: ضرورة تحقيق نسبة 25% من حصص مشاهدة القنوات التعليمية داخل المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ، بضرورة تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية.

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زيلينسكي: أوكرانيا تلقت نظامي دفاع جوي طراز "ناسماس" من واشنطن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أرسلت نظامي دفاع جوي من طراز "ناسماس" إلى أوكرانيا.

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اللواء مدحت قريطم: قرار تعديل رسوم شركة أمان بالمرور إيجابي لمصلحة المواطن

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، إننا نثمن قرار تعديل رسوم شركة أمان بالمرور.

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