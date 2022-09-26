5% للسلوك و5% مواظبة و10% اختبار.. التعليم تنشر توزيعة أعمال السنة في العام الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تطبيق أعمال السنة في العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن تكون أعمال السنة للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وتقسم كالتالي: (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر).

وقال الوزير إنه سيتم إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع، المسئول عنها المعلم رائد الفصل ويتم تدريسها داخل الفصل وخلال حصة الريادة، حيث يقوم الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5، بإعداد مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة.

وعقد الوزير اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022-2023، في ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة.