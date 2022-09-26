مشروع بحثي لا يضاف للمجموع.. وزير التعليم يعلن إجراء جديد في العام الدراسي 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إضافة مادة مشروعات بحثية، لا تضاف للمجموع لطلاب المدارس، المسئول عنها المعلم رائد الفصل ويتم تدريسها داخل الفصل وخلال حصة الريادة.

وأضاف الوزير في تصريحات الأحد: "يقوم الطلاب في مجموعات لا تقل عن 3 طلاب ولا تزيد عن 5، بإعداد مشروعات حول التحديات الكبرى التي تواجه مصر مثل ندرة المياه وتغيّر المناخ والتصحر، والمشروعات القومية للدولة".

وعقد الوزير، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2022-2023، في ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة.

وفى بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا الدور الهام لمديري المديريات التعليمية في نجاح العام الدراسي الجديد، في إطار الحرص على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة؛ لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب؛ لتحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

وشدد الوزير على أهمية متابعة العملية التعليمية في المدارس من قبل كافة أفراد المنظومة، ليس بهدف التفتيش وتصيد الأخطاء ولكن بهدف التوجيه والإرشاد.

ووجه الدكتور رضا حجازى بضرورة الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي، وتوفير كافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة، مؤكدًا أن عودة الطلاب للمدرسة في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي لأن المدرسة لها دور اجتماعي هام في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.