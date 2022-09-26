شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يسمح بدفع رسوم الصيد إلكترونيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجاز قانون البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، دفع رسوم الصيد إلكترونيا، بالإضافة إلى إمكانية دفعها نقدا.

ووفقا للقانون تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

ووفقا للقانون يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.