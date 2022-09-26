طعن نجل كامل أبو علي على حبسه في قضية مقتل مي إسكندر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر محكمة النقض اليوم الإثنين، القضية المتهم بها هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبو علي في مصرع المهندسة مي إسكندر إسحاق، على السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه.

يذكر أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة الذي قدمته النيابة العامة فيها للمحاكمة الجنائية، لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر

كانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبد المنصف، رئيس المحكمة، قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.