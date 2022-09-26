ضبط شخصين لقيامهما بالتحريض على ممارسة الفجور بمقابل مادي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، لقيامهما بالتحريض على ممارسة الفجور بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين- مقيمان بمحافظة الدقهلية) بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" يقوما من خلالها بالتحريض على ممارسة الفجور بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 2 هاتف محمول المستخدمان فى ارتكاب الواقعة– بعض الأدوات المستخدمة فى نشاطهما)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الآثم وقيامهما بتصوير وبث مقاطع فيديو مخلة بقصد الترويج لممارسة أعمال الفجور مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى التصدى للجرائم الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع.