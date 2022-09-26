استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض بطلان بيع "فيلا أكتوبر".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة استئناف عالي جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، استئناف آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

كانت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، قضت برفض الدعوى المقامة من آية ابنة الفنان رشوان توفيق التي تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، كما الزمتها بالمصروفات.

وقالت في دعواها أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها.