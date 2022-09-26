قنصل السعودية بالإسكندرية: 9.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قال القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان، إن مصر والمملكة العربية السعودية دولتين محوريتين في الشرق الأوسط، وتترجم قوة للعلاقات بينهما بالزيارات المتبادلة بين والاتصالات المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال احتفال القنصلية العامة السعودية بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد، بالعيد الوطني رقم 92 لتوحيد المملكة، الذي يعود تاريخه إلى عام 1932 ويوافق عام 1351 هجرية، تحت شعار: «هي لنا دار»، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي عدد من الجهات التنفيذية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مصر ورجال الأعمال والإعلاميين المصريين.

وأضاف الهويشان أن حركة الصادرات والواردات شهدت طفرة بين مصر والسعودية خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 9.9 مليار دولار خلال عام 2021.

وأشار إلى أن هناك اكثر من 160 اتفاقية ثنائية تجمع بين البلدين وضعت المملكة في المركز الثاني من حيث الاستثمارات في مصر، مبينا أن السعودية ومصر تعملان على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال العديد من المشروعات المشتركة، كمشروع الربط الكهربائي والجسر الجوي.



وأكد أن المملكة العربية السعودية تعيش عصر تطوير ومرحلة متميزة من الرخاء فى مختلف جوانب الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية وذلك فى عهد خادم الحرمين الشريفين وولى العهد.

وتابع أن السعودية تعيش نهضة اقتصادية كبرى رغم الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم والتحديات العديدة، وذلك في ظل رؤية مستقبلية لاستراتيجية 2030.

من جانبه ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عمق العلاقات بين البلدين ومستوى التطوير الذي شاهده بالمملكة العربية السعودية في كافة مجالات الحياة، معربا عن تطلعاته لعقد مزيد من الشراكات التي تعزز العلاقات بين الجانبين.