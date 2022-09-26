بكاء ومشاركة مزدحمة.. 25 صورة لطارق شوقي وزير التعليم السابق في عزاء زوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شارك عدد من الوزراء سابقين والحاليين، في عزاء زوجة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم السابق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عقب صلاة المغرب اليوم الأحد.

واستقبل شوقي المعزين الذين كان على رأسهم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية والأوبئة.

وكان شوقي نعى زوجته على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وشارك في العزاء الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ.