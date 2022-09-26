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ولي العهد السعودى يلتقى العاهل البحرينى بجدة ويبحثا سبل دعم العلاقات بين البلدين

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):
بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز، بمدينة جدة بالمملكة العربية اليوم، مع العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل البحرينى أعرب خلال اللقاء عن سعادته بزيارة المملكة السعودية ولقائه بالعاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
من جانبها ذكرت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء الذى عقد في وقت سابق بين العاهل السعودى والعاهل البحرينى تم خلاله استعراض مسار العلاقات التاريخية الوثيقة والمتجذرة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك والتنسيق حيال القضايا والتطورات الراهنة بما يعزز المصالح المتبادلة.
وأكد العاهلان السعودى والبحريني حرصهما على الدفع بوتيرة التعاون وتطوير آليات التنسيق المتبادل على مختلف الاصعدة، فيما تطرق اللقاء إلى بحث مجريات الأحداث في المنطقة وأهم المستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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