شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة صحافة الفيديو فى نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة الصحفيين اليوم، إنطلاق دورة تدريبية جديدة حول «صحافة الفيديو» والتي تنظمها لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف تنمية مهارات الصحفيين في مجال صحافة الفيديو من أبرزها:كيف تكون صحفى فيديو ناجح؟

ماهية ومميزات صحافة الفيديو

مهارات وتقنيات وأدوات صحافة الفيديو

مهارات إعداد وإنتاج محتوى تليفزيوني هادف وجذاب مهارات إعداد القصة الخبرية وتحويلها إلى فيديو متحرك

مهارات وإجراءات التأمين أثناء التصوير الخارجي

التطبيق العملي لإعداد وإنتاج الفيديوهات المتنوعة

مهارات الإنتشار وتسويق المحتوى الإعلامي

كيف تحقق الأرباح من خلال صحافة الفيديو

يقوم بالتدريب الكاتب الصحفي محمد فهيم الصحفي بجريدة الخليج 365.