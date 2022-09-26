شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق ملتقى زراعي وتوزيع أجهزة كهربائية في حفل زفاف جماعي.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة شمال سيناء

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن دوري مستقبل وطن لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب ومشرفين وكباتن الفرق المشاركة، ومن المقرر انطلاق فعاليات البطولة يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر القادم والنهائي يوم الأحد 9 اكتوبر.

وفي محافظة القاهرة

نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة البيئة، تحت عنوان "مشاركتك أساسى فى مواجهة تغير المناخ"، حاضر في الندوة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الاخضر ورئيس برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بالامم المتحدة (سابقًا)"، ومدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا وبحوث تغير المناخ"، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بمنطقة شمال القاهرة.

وفي محافظة قنا

تواصل أمانتي مراكز الوقف وأبو تشت، فعاليات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء تنافسية وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

وفي محافظة الشرقية

شهدت منافسات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بين فرق الوحدات الحزبية فى أدوارها النهائية اشتعال المنافسة بين فرق مراكز بلبيس وأبوكبير والصالحية الجديدة والإبراهيمية وفافوس.

وفي محافظة الجيزة

شهدت مراكز وأقسام المحافظة، نشاطا مكثفا، حيث أقامت أمانة مدينة الواحات البحرية، حفل زفاف جماعي مع توزيع هدايا الزفاف من كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية لمنازل الزوجية وذلك بحضور قيادات حزب مستقبل وطن بالواحات البحرية وكبار العائلات بالمدينة.

كما كرمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة بمنطقة حدائق أكتوبر بحضور قيادات الحزب بالمدينة والقيادات التنفيذية بالتربية والتعليم.

كما افتتحت أمانة قسم الحوامدية، النسخة 86 من سلسلة معارض الأسرة المصرية، في قرية عرب النعام، وسط إقبال كبير من الأهالي مع توفير نسب خصومات كبيرة على المعروضات.

كما واصلت أمانة قسم الوراق، إبرام تعاقداتها الطبية لخدمة أهالي الوراق من منتسبي الحزب وذويهم.

كما تواصلت في الوقت ذاته، المنافسات القوية التي تشهدها مسابقة دوري مستقبل وطن بالدور الأول بأبو النمرس وكرداسة والبدرشين ومنشأة القناطر وسط أجواء من الروح الرياضية بين الفرق المتنافسة وحماس كبير من اللاعبين سعيًا لتخطي الدور الأول والصعود للدور الثاني وخوض المنافسات على مستوى محافظة الجيزة.

وفي محافظة أسوان

أقامت أمانة المرأة بمركز دراو، معرضا للمشغولات والحرف اليدوية، وتميز المعرض بالمشغولات والصناعات اليدوية المعروضة من براعة ومهارة أبرزت احترافية المشاركات بهذه الأنشطة التراثية الخالدة التي تعبر عن الفن الجميل الأصيل والذى نسعى من خلاله إلى الحفاظ على تراث الأجداد، وعلي هامش المعرض عقد ندوة تثقيفية، عن التغيرات المناخية وقيادة مصر للجهود الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي.

وفي محافظة أسيوط

نظمت أمانة مركز البدارى، قافلتين طبيتين مجانيتين شاملتين، لأهالى مركز البدارى بجزيرة البدارى البحرية وقرية العقال البحرى، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة القوافل الطبية وتم إجراء الكشف علي المواطنين فى جميع التخصصات الطبية وتحويل الحالات التى تتطلب إجراء عمليات إلى المستشفيات لإجرائها في تخصص العيون الشبكية والحول والمياه البيضاء مجانا، وضمت القافلة تخصصات، باطنة بالأشعة، أطفال، جلدية، عظام، رمد، بالكمبيوتر، تركيب نظارات بأسعار مخفضة، تحاليل طبية بخصم 60%.

كما أعلنت أمانة مركز أبنوب، عن إقامة مباريات المحطة الأخيرة فى دورى كرة القدم فى نسخته الرابعة وشهدت اللقاءات منافسات قوية فى المربع الذهبى حتى تم حسم طرفى المباراة النهائية، وتم اسدال الستار على المرحلة النهائية من النسخة الرابعة لدورى مستقبل وطن أبنوب.

كما أجرت أمانة مركز منفلوط، مراسم قرعة دور الثمانية في إطار دوري مستقبل وطن والذي ينظمه الحزب للموسم الرابع، وذلك بمقر الحزب بمنفلوط، وأسفرت قرعة دور الثمانية والذي بدأ أمس السبت، وعلي أن تقام مباريات دور الأربعة اليوم الأحد.

كما اختتمت أمانة مركز صدفا، مباريات دور الأربعة فى المرحلة الثانية للدورى، وشهدت اللقاءات منافسات قوية فى المربع الذهبى حتى تم حسم طرفى المباراة النهائيه وإعلان الفريق الفائز بلقب البطوله فى المباراة النهائية ليت اسدال الستار على المرحله الثانية من النسخه الرابعة لدورى مستقبل وطن بصدفا.

وفي محافظة البحيرة،

وزعت أمانة قسم كفر الدوار، عدد 300 شنطة مدرسية شاملة جميع الأدوات، على الطلاب والطالبات غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2022_2023،

كما نظمت أمانة مركز بدر، إحتفالية لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادات العامة، كما تم تكريم الفائزين من الطلبة والمدارس المشاركة في مسابقة أوائل الطلبة الذي أقامها الحزب بالمحافظة.

كما أختتمت فعاليات دورى مستقبل وطن، النسخة الرابعة لكرة القدم فى مركز كوم حمادة، حيث نجح فريق مركز شباب شابور لكرة القدم في حصد لقب دوري مستقبل وطن، على مستوى المركز ، تحت شعار "أنت البطل".

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانتي الصحة والمرأة، بمركز الفشن، فاعلية بقرية أقفهص تضمنت ندوة عن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدي، وتشجيع الولادة الطبيعية والتحذير من مخاطر الولادة القيصرية بدون داعي طبي، وأعقب الندوة قافلة طبية تم خلالها توقيع الكشف الطبي علي 500 سيدة من سيدات مجلس قروي أقفهص، في إطار اهتمام الحزب بعقد مزيد من الندوات التثقيفية والتوعوية التي تهم المواطنين وتساعد في المحافظة علي صحتهم، وعقدت الندوة والقافلة الطبية بقرية أقفهص.

كما تمكن فريق قرية افوة من الفوز في المباراة النهائية بدوري مستقبل وطن أمانة مركز الواسطى ببني سويف، والصعود إلى تصفيات المحافظة، عقب تغلبه على فريق الميمون بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركز شباب الواسطى، وشهدت المباراة النهائية أجواء ساخنة وحماسية بين طرفي المباراة في إطار المنافسة الشريفة التي جمعت الفريقين وسط تشجيع جماهيري، كما شهدت الإحتفالية تكريم أحسن لاعب في البطولة، وافضل لعب نظيف في البطولة، وهداف البطولة.

وفي محافظة الدقهلية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، التصفيات النهائية في مباريات دوري مستقبل وطن بنسخته الرابعة لكرة القدم بمراكز المحافظة، في "منية النصر- نبروه- المنزلة- طلخا- السنبلاوين- المنصورة- تمي الأمديد- الستامونى".

وفي محافظة دمياط

اختتمت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات دورى مستقبل وطن في نسخته الرابعة 2022، بحضور بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وبدأت مراسم الحفل النهائي، بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، ثم عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، واستعراض فقرات في حب مصر ثم بمباراة التالت والرابع، واتسمت بالروح الرياضية العالية بينهم وانتهت بفوز فريق المدينة بهدف وحيد دون، بينما مباراة الحلم اللقاء الاسطورى الذي حضره جمع كبير من الجماهير جمع فريقي.

كما أقيمت المبارة النهائية لدوري مستقبل وطن بمركز دمياط، حيث استطاع فريق السنانية انتزاع بطولة دوري مستقبل وطن في نسخته الرابعة بمركز دمياط، بثلاثية مباغته في منافس شرس وقوي وعنيد إلا وهو فريق عزبة البرج مقابل هدف واحد، ليتصدر بهذا الفوز فريق السنانية مجموعة مركز دمياط ليلتقي في تصفيات نهائي المحافظة ومن ثم الفائز علي مستوي المحافظة ينافس في تصفيات دوري مستقبل وطن علي مستوي الجمهورية.

كما تطلق أمانة قسم ثان دمياط، مبادرة جديدة تحت عنوان "مبادرة توفير"، وتبدأ فعالياتها غدا الاثنين،

بالتنسيق مع محلات العزبى للاسماك، ومحلات الشربينى للمواد الغدائية، ومحل حته لحمه للدواجن واللحوم، للبيع بأسعار مخفضة، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، بحضور قيادات حزب مستقبل وطن بدمياط.

كما نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، الملتقي الزراعي الأول لشباب مستقبل وطن، بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية بالمحافظة، وبدأت مراسم الملتقي بعزف السلام الوطنى، وبعدها كلمة للمشاركين في الملتقي، ثم أدار الحوار شباب الزراعيين ودارة حوارات نقاشية بين المنصة من الشباب الزراعيين وزملائهم وعرض الرؤي المستقبلية وأحلامهم تجاه دراستهم في كليات الزراعة وطموحهم وفخرهم بكونهم من الزراعيين الذين يحملون الخير لكل مصر، وفي ختام الحفل، عرض لفريق الكورال من الاغاني الوطنية الحماسية التي ألهبت القاعة وتجاوب معها الشباب لتغنوا في حب مصر.

وفي محافظة الفيوم

أعلنت أمانة بندر أول الفيوم، عن افتتاح معرض "أهلا مدارس"، لتوفير الأدوات المدرسية والكتب الخارجية، بأسعار مخفضة، تصل إلي 30%، غدا الاثنين، وذلك بمقر الأمانة في المسلة.

كما نظمت أمانة بندر ثان الفيوم، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، بالتعاون مع مديرية الصحة بالبندر، وضمت القافلة الطبية تخصصات، الباطنة وأطفال، ومسالك بولية، وجراحة عامة، وتحاليل طبية مجانية، في حي السلخانه، وشهدت القافلة الطبية، إقبال كبير من قبل المواطنين.

وفي محافظة الغربية

اختتمت أمانة مركز طنطا، نهائى دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية للموسم الرابع، وسط حضور جماهيري كبير، بنادى سيتى كلوب، وبدأت فاعليات حفل المباراة النهائية، بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم، وأعقب ذلك أنشطة الحفل من عروض لفريق الكاراتية والتنورة وفرقة الفنون الشعبية وأغانى وطنية وفنية شهدت تفاعلا كبيرا من جمهور الحضور، وفى النهاية تم توزيع الجوائز والميداليات والمكافآت على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى، وعلي هامش الحفل، كرمت أمانة مركز طنطا، البطل أحمد محمد عبد الحميد جابر ابن قرية خرسيت مركز طنطا الحاصل على وسام الرياضة من الطبقة الثالثة من رئيس الجمهورية وبطل مصر فى رفع الأثقال والحاصل على عدد 2 ميدالية برونزية فى دورة العاب البحر المتوسط، كما تم تكريم البطلة رودينا محمد سامى السعدني بنت قرية كفر العرب بمحلة مرحوم لحصولها على 3 ميداليات 2 ذهب وميدالية برونزية فى سباق 200 متر ظهر ذهب وسباق 100 متر ظهر ذهب وسباق 50 متر ظهر برونزية وذلك في بطولة منطقة اسكندرية التابعة للإتحاد المصري للسباحة.

كما انطلقت نهائى مبارايات دورى مستقبل وطن ثان المحلة والتى ضمت فريقي نسور وفنون، وسط حشد جماهيرى من المشجعين، وكانت صافرة بداية المباراة بين فريقى النسور وفنون، والتى إنتهت بنتيجة 5 أهداف مقابل 4 أهداف لصالح فريق نسور من خلال الركلات الترجيحية.

كما نظمت أمانة مركز زفتى قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات، فى الوحدة الحزبية بسندبسط، وشهدت القافلة الطبية إقبالأ كبيرا من المواطنين، وتم إضافت عيادتين خاصتين الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وإعتلال الكلي والتحاليل الطبية الخاصة بالدهون والسكر.

وفي محافظة الإسماعيلية

توج فريق الحاوى بطلا لدورى مستقبل وطن بأمانة قسم أول وذلك عقب فوزة فى المباراة النهائية على فريق العالمى برباعية نظيفة،وشهدت المباراة النهائية حضور جماهيري كبير وأجواء تنافسية شبابية، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب.

وفي محافظة كفر الشيخ

نظمت أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، برنامجا تدريبيا لتأهيل شباب الخريجين وطلاب الفرق النهائية لسوق العمل تحت عنوان وظيفتك «خطوة x خطوة» بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ، واشتمل البرنامج على التدريب العملى للمتدربين على كيفية إعداد سيرة ذاتية وكيفية إرسال البريد الإلكتروني وكيفية اجتياز المقابلات الشخصية وسوق العمل بكفر الشيخ والدورات التدريبية والمهارات المطلوبة لسوق العمل وكيفية البحث عن وظيفة وأقسام البنوك والشركات وكيفية التقديم بالوظائف وعدد من الموضوعات المتعلقة بسوق العمل.

وفي محافظة الأقصر

شهدت مباريات دوري مستقبل وطن بمحافظة الأقصر منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وجاءت نتيجة الأدوار التمهيدية للدوري في مركز ومدينة أرمنت، وأسفرت عن صعود فريق شباب أرمنت الحيط وفريق السلام إلى النهائي، وذلك بعد فوزهم في الأدوار التمهيدية للدوري.

وفي محافظة المنيا

اختتمت أمانة مركز سمالوط، فعاليات الموسم الرابع من دورى مستقبل وطن على مستوى مركز سمالوط بمشاركة فريقي السرارية، ونجوم داقوف وسط حضور جماهيري كبير، وشهد حفل نهائي الدوري الذي أقيم على ملعب مركز شباب سمالوط.

كما اختتمت أمانة مركز مطاي، فعاليات الموسم الرابع من دورى مستقبل وطن على مستوى مركز مطاي بمشاركة فريقي حلوة، ومطاي البلد وسط حضور جماهيري كبير، وشهد حفل نهائي الدوري الذي أقيم على ملعب مركز شباب مدينة مطاي، وبدأت فعاليات حفل الختام بعزف السلام الجمهوري، واعقبه انطلاق المباراة النهائية وانتهت بفوز فريق حلوة على فريق مطاي البلد ٣/ ٢ بضربات الجزاء بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق ، ليتوج فريق حلوة بطلًا لدوري مستقبل وطن بمركز مطاي، وفي نهاية الختام تم تكريم الفرق الفائزة وتم تسليم كأس المركز الأول والميداليات لفريق حلوة، وتكريم فريق مطاي البلد صاحب المركز الثانى، وتكريم فريق ابو حسيبة الحاصل على المركز الثالث، كما تم تكريم هداف البطولة، وأفضل حارس مرمى، وأحسن لاعب، بالإضافة إلى تكريم الحكام.

وفي محافظة المنوفية

نظمت أمانة مركز ومدينة منوف، حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين على مستوى كافة مراحل التعليم على مستوى الإدارة التعليمية، تحت شعار "أبناؤكم أبنائنا"، شارك فى الحضور عدد من النواب، وكذا تم تكريم القيادات التنفيذية والتعليمية بالمركز ومديري المدارس، وتقديم دروع وشهادات وهدايا للمتميزين والفائقين وذلك تشجيعا لأبنائنا الطلاب على التفوق في ظل حضور غفير من أهالي المركز بقاعة وادي القمر بمنوف.

كما تواصل أمانات الحزب بمراكز الباجور، وتلا، وسرس الليان، ومنوف"، التصفيات النهائية في مباريات دوري مستقبل وطن بنسخته الرابعة لكرة القدم.

وفي محافظة الوادي الجديد

نظمت أمانة مركز الخارجة، عيادة طبية مجانية، في تخصصات الجراحة والباطنة والاطفال لأبناء مركز الخارجة وقراها وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 11 حالة مرضية من أبناء المركز بالتعاون مع مدير مستشفى السلام بمدينة الخارجة.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، ندوة تثقيفية بعنوان التأمينات الاجتماعية حياة وأمان، بمقر مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة حاضر مدير منطقة التأمينات الاجتماعية بالمحافظة، وتضمنت الندوة توضيح وشرح مبسط لقانون التأمينات متضمناً فكرة نشأة التأمينات الاجتماعية لتكون مظلة حماية لكافة جموع فئات الشعب نتيجة لانقطاع الدخل الناتج عن العجز والوفاة والشيخوخة وإصابة العمل والبطالة.

كما أقيمت على ملعب الصالة المغطاة بحي طريق الداخلة بمدينة الخارجة تصفيات مباريات المجموعة الأولى والثانية وأقيمت مباراتان حيث انتهت مباراة اليوم بين فريق البساتين والسبط بفوز فريق البساتين ١ - صفر وخروج فريق السبط وبذلك يتصدر فريق البساتين اول المجموعة الأولى اما المباراة الثانية بين فريق الحرية والبلد والتي انتهت بفوز فريق البلد ١ _ صفر ولكن لم يتم اعتماد النتيجة بعد تقديم احتجاج من فريق الحرية والذي تم احالته للجنة الفنية والقانونية بالبطولة.

وفي محافظة بورسعيد

إنطلقت بحي الجنوب، مباريات الدور الأول من مسابقة دوري مستقبل وطن بقسم الجنوب فى نسختها الرابعة تحت شعار “الرياضة للجميع – انت بطل” بمشاركة 8 فريق، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدوري على مستوى أحياء وأقسام محافظة بورسعيد، وشهد اليوم الأول لانطلاق دوري مستقبل وطن لقسم الجنوب حضورًا جماهيريًا مكثفًا أضفى حالة من الإثارة في الملعب بين اللاعبين، وذلك بمشاركة أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بالجنوب وأمناء الوحدات والمساعدين.

كما انتهت فعاليات دور ال 16 من مسابقة دوري مستقبل وطن بقسم الضواحي فى نسختها الرابعة تحت شعار “الرياضة للجميع – انت بطل” بمشاركة 16 فريق، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدوري على مستوى أحياء وأقسام محافظة بورسعيد، وشهدت فعاليات دور ال 16 بقسم الضواحي حضورًا جماهيريًا مكثفًا أضفى حالة من الإثارة في الملعب بين اللاعبين.

وفي محافظة البحر الأحمر

نظمت أمانة مدينة الغردقة، احتفالية كبري لتكريم أبطال المدينة خلال فعاليات دورى مستقبل وطن، وذلك وسط إحتفالية سيطرت مشاعر الفرحة على لاعبى وجماهير وعشاق الساحرة المستديرة، أثناء حفل تكريم الفرق الحائزة على المركز الأول والثانى والثالث على مستوى مدينة الغردقة، وبدء الحفل بالسلام الوطنى تلاه فقرات غنائية لفنانى محافظة البحر الأحمر وفقرات إستعراضية للعديد من الفرق والذين شاركتهم فى الإحتفال قيادات وكوادر الحزب خلال الحفل والذى إنتهى بتكريم الفرق الرياضية الثالثة أبطال مدينة الغردقة وتسليمهم الجوائز والكؤوس.

وفي محافظة مطروح

تواصل أمانتي مراكز العلمين ومطروح، فعاليات مباريات دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة 2022، داخل المحافظة وشهدت أجواء ساخنة وحماسية بين الفرق المشاركة في بطولة الدوري.

وفي محافظة جنوب سيناء

وزعت أمانة مدينة أبو زنيمة، عددا من الحقائب شاملة المستلزمات المدرسية، علي الطلاب والطالبات الغير قادرين في المدينة، احتفالا بالعام الدراسي الجديد استمرارا لمبادرة الحزب كل كل عام لتخفيف الأعباء على الأسر والطلبة ودعما للعملية التعليمية.

كما وزعت أمانة مدينة دهب، حقائب مستلزمات المدارس علي الطلاب والطالبات الغير قادرين في المدينة، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وجاء التوزيع في الوديان النواميس وعين حضرة ووادي غزالة وادي مقيرح على مرحلتين وسوف يستمر التوزيع خلال الأيام القادمة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.