شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| يوفنتوس يرفض ضم كانتي.. واستعدادات قوية لمباراة كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - زعمت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، برغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم لاعب خط الوسط الفرنسي نجولو كانتي، من صفوف تشيلسي الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم "يناير 2023".

حقيقة رغبة يوفنتوس في ضم نجولو كانتي

ويرغب نادي يوفنتوس في تدعيم صفوف الفريق بعد النتائج المخيبة التي حلت عليه منذ انطلاق الموسم الجديد 2022/2023، أبرزها الخسارة في الجولة الأولى والثانية من دوري أبطال أوروبا.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية اليوم الأحد الموافق 25 من سبتمبر الجاري عن حقيقة اقتراب كانتي من تشيلسي، مؤكدة أن إدارة السيدة العجوز تنظر إلى خطوة كانتي ضربة لمواطنه بول بوجبا بعد رحيله من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، عائدًا إلى كتيبة اليوفي.

هل يستمر كانتي في صفوف تشيلسي

أشارت أنباء عدة أن تشيلسي لم ولن يستبعد تجديد عقد لاعب خط الوسط، بالرغم من أن عمره وتاريخ الإصابة قد يقعان عائق في المحادثات حول توقيع العقد الجديد.

تشيلسي يواصل استعداداته لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواصل البلوز استعداداتهم القوية لمواجهة كريستال بالاس المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي من المقرر أن تقام مساء السبت القادم، في الجولة الثامنة من منافسات البريميرليج 2022/2023.

موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقع كتيبة بوتر ضيوفًا على كريستال بالاس يوم السبت القادم الموافق 1 أكتوبر، والتي تنطلق في الساعة الرابع بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

عبر أن تُذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري لجميع الدوريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة كريستال بالاس

يقع أبطال العالم 2022، في المركز السايع برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 فوز وهزيمتين وتعادل وحيد.