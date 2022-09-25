وزير التعليم: ضرورة تحقيق نسبة 25% من حصص مشاهدة القنوات التعليمية داخل المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ، بضرورة تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس، مع تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب، ويخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، ما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

ووجه الوزير مديري المديريات التعليمية بإعداد تقرير أسبوعى لكافة الأنشطة التى تمارس في المدرسة مرفق به فيديوهات لقصص النجاح المختلفة للطلاب.

و عقد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي ، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آخر الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2022-2023، في ضوء سعي الوزارة الدائم لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة.

وفى بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا الدور الهام لمديري المديريات التعليمية في نجاح العام الدراسي الجديد، في إطار الحرص على تكامل كافة الجهود التي تبذلها الوزارة؛ لتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب؛ لتحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن.

وشدد الوزير على أهمية متابعة العملية التعليمية في المدارس من قبل كافة أفراد المنظومة، ليس بهدف التفتيش وتصيد الأخطاء ولكن بهدف التوجيه والإرشاد.

ووجه الدكتور رضا حجازى بضرورة الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي، وتوفير كافة السبل التي تجذب الطالب للمدرسة، مؤكدًا أن عودة الطلاب للمدرسة في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي لأن المدرسة لها دور اجتماعي هام في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.