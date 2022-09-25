مظهر شاهين: خروج المرأة من منزلها بغير إذن زوجها دعوة لتخريب الأسرة والمجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الشيخ مظهر شاهين، إنه لا يجوز للزوجة أن تعصي أمر زوجها، كما لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه أبدًا، مضيفا أنها أي الزوجة، إذا خرجت من بيت زوجها دون إذن الزوج كانت ناشزًا آثمة ومذنبة.

وأضاف شاهين في بيان له، أن العلمء استثنوا من هذا الحكم من خرجت من بيت زوجها للضرورة القصوى، كأن تخرج لشراء أمر لا بدَّ منه أبدًا، أو أن تخرج خوفًا على حياتها وصحتها، أو ما شابه ذلك، كما أوضح أن أهل العلم استدلوا على ذلك بحديث السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- حين قالت لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "أتَأْذَنُ لي أنْ آتِيَ أبَوَيَّ".

وتابع شاهين: "ومن هذا الحكم يمكن القول إنَّ حكم مبيت المتزوجة في غير بيتها دون إذن زوجها غير جائز، لما ورد في حديث السيدة عائشة واستئذانها لرسول الله وأن قول من تقول بأنه يجوز للمرأة أن تبيت خارج منزل زوجها بغير إذنه ما هو إلا خبل، ودعوة لتخريب الأسرة والمجتمع، وافتعال لموضوعات من شأنها زيادة المشكلات داخل الأسرة المصرية".