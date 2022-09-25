ولي العهد يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة عشاء تكريما له

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بملك البحرين في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، فيما أعرب جلالته عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد.

وقد أقام ولي العهد مأدبة عشاء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ.

فيما حضر من الجانب البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.