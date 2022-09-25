شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء عمل لجنة تلقى الطعون بانتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ لجنة تلقي الطعون في انتخابات الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية عملها غدا الاثنين، وتستمر حتى الخميس المقبل.

تنعقد اللجنة برئاسة حلمي حسين، وعضوية كل من سمير عيد خميس ومحمد حسين صادق.

تبدأ اللجنة عملها في تمام العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساءً، بإستثناء يوم الخميس المقرر فيه غلق باب تلقى الطعون حيث ينتهي العمل فيه في تمام الخامسة مساءً.

ومن المقرر أن تُعلن بعدها قائمة الأسماء النهائية بالترتيب الأبجدي والأرقام بعد انتهاء فحص الطعون.