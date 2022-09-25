شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالتنسيقية: خطواتنا الاستباقية فى ملف الغاز جعلت السوق الأوروبى يحتاج لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن موسم الشتاء القادم صعب على أوروبا مع أزمة نقص الطاقة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يوضح أهمية التحرك والتنسيق المصري - القبرصي - اليوناني المشترك الذي وقع في ملف الغاز منذ سنوات.

واعتبر أن تلك الخطوات الناجحة سبقت الأحداث جميعها، وأصبحت البنية التحتية جاهزة لأن تصبح مصر مركز إقليمي ونقطة تلاقي هامة لوصول الغاز الطبيعي لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا التوجه كان ولا يزال له أعداء كثر ولذلك تم محاربة كل خطوات مصر، قائلا: "ولكن الآن نستطيع أن نقول أن السوق الأوروبي المستهلك للغاز يحتاج مصر بقوة وبشروطنا".

يذكر أنه رغم الأزمة العالمية التى تشهدها دول العالم وخاصة أوروبا بسبب الطاقة الكهربائية والتنبؤات بعجز كبير فى تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء، استبقت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء وتأمين الشبكة القومية المصرية منذ 8 سنوات وتحديداً عام 2014، اﻷمر الذى جعل مصر اﻷن تلعب دورا هاما كمحور عالمي للطاقة من خلال استغلال الاحتياطى اليومى بالشبكة والذى يصل إلى ضعف احتياجات المصريين فى مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وأفريقيا و الدول العربية للاستفادة من هذا الفائض بالعملة الصعبة.