إيران تقصف مواقع للأكراد في العراق ردا على الاحتجاجات بالداخل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

شنت قوات إيرانية تابعة للحرس الثوري الإيراني هجوما مدفعيا على قواعد عسكرية على المناطق الكردية شمالي العراق، السبت، وفق ما نقلته قناة "Press TV" الحكومية.

وقالت القناة: "باستخدام نيران المدفعية، من قاعدة حمزة سيد الشهداء، هاجم الحرس الثوري الإيراني قواعد الإرهابيين المعادين لإيران على حدود إيران الشمالية الغربية وهاجم بعض القواعد الحدودية في بلدنا".

وتُحمل طهران المجموعات الكردية على طول الحدود مسؤولية إرسال أسلحة وشن هجمات في الداخل.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية الإيرانية عن مصدر عسكري مطلع قوله: "لقد جاء الهجوم المدفعي للحرس الثوري ردا على الاضطرابات وتصرفات العصابات وبهدف معاقبة وضرب هذه المجموعات، وستتواصل هذه الهجمات المدفعية"، حسب قوله.

من جانبه، أكد مصدر أمني في حكومة إقليم كردستان العراق لـسي ان ان أن القصف المدفعي الإيراني استهدف عددا من المناطق الجبلية شمال مدينة إربيل ولم يسفر عن إصابات حسب المعلومات الأولية لكن اندلاع الحرائق في الجبال خلق حالة من الهلع في المنطقة.

وكانت قد استهدفت إيران مسلحين في منطقة كردستان العراق في الماضي لكن بالقصف الذي شنته السبت، فإن طهران تتهم المجموعات الكردية بزعزعة استقرار البلاد عبر دعم المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد هائلة وواجهوا السلطات بعد مقتل مهسا أميني، وفقا لفارس.

ويمثل الأكراد أقلية كبيرة نسبيا في سوريا والعراق وتركيا وإيران، إذ يبلغ عددهم حوالي 30 مليون نسمة.