"اشتغل فني".. توفير 3500 فرصة عمل خلال ملتقى توظيف في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تستعد محافظة البحيرة لإطلاق ملتقي توظيف "اشتغل فنى" لكل خريجي التعليم الفني والتدريب المهني للعمل بشركات القطاع الخاص وذلك يوم الخميس المقبل بقاعة وجيه أباظة بنادي ألعاب دمنهور.

يستمر الملتقى من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ويستهدف توفير أكثر من 3500 فرصة عمل حقيقية بمختلف المجالات داخل المحافظة وخارجها بالمحافظات المجاورة للذكور والإناث بخبرة أو بدون خبرة.

المؤتمر برعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة وبالتنسيق مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والمهني "TVET EGYPT" والاتحاد الأوروبي في مصر وبحضور أكثر من 30 شركة من كبريات شركات القطاع الخاص في مصر.