ننشر أسعار الكتب المطورة من رياض الأطفال حتى 5 ابتدائي -مستندات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أسعار بيع الكتب المطورة للصفوف من الروضة حتى الخامس الابتدائي، مؤكدة ضرورة الالتزام بسعر البيع الخاص للطلاب وعدم رفع أسعار الكتب المطورة.

وحصل "الخليج 365" على أسعار الكتب المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية، حيث وصل إجمالي الكتب وتشمل التربية الدينية واللغة العربية وكونكت وكونكت بلس والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والمهارات المهنية والقيم واحترام الآخر بواقع 600 جنيه بيع للمدرسة و690 جنيها للطالب 15% مصاريف إدارية، وسعر بيع الكتب للمدارس الرسمية لغات والرسمية والقومية وخاصة "لغات فرنساوي" 450 جنيها للمدرسة و517 جنيها للطالب.

وبلغت أسعار الكتب المطورة للمدارس القومية والخاصة عربي 450 جنيها للمدرسة و517 جنيها للطالب، وسعر بيع الكتب المطورة للمدارس الدولية 400 جنيه للمدرسة و460 جنيها للطالب.

أسعار الكتب للصف الخامس الابتدائي

ـ المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي: 600 جنيه للمدرسة و690 جنيها للطالب.

ـ سعر بيع الكتب للمدارس الرسمية لغات ولغات رسمية وقومية وخاصة "لغات فرنساوي" 450 جنيها للمدرسة و517 جنيها للطالب.

ـ أسعار الكتب المطورة للمدارس القومية والخاصة عربي: 450 جنيها للمدرسة و517 جنيها للطالب.

ـ سعر بيع الكتب المطورة للمدارس الدولية: 400 جنيه للمدرسة و460 جنيها للطالب.

أسعار الكتب المطورة للصف الثالث الابتدائي

ـ المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات وقومية وخاصة ويابانية لغات إنجليزي: 450 جنيها للمدرسة و517 جنيها للطالب بإضافة 15% رسوم إدارية.

ـ أسعار بيع الكتب للمدارس الرسمية لغات واللغات الرسمية والقومية والخاصة "لغات فرنساوي": 250 جنيها للمدرسة و287.50 جنيه للطالب.

ـ أسعار الكتب المطورة للمدارس القومية والخاصة عربي: 300 جنيه للمدرسة و345 جنيها للطالب.

ـ أسعار بيع الكتب المطورة للمدارس الدولية: 300 جنيه للمدرسة و345 جنيها للطالب.

أسعار كتب رياض الأطفال

- 402,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

- 172,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

- 230 جنيها بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 230 جنيها بالمدارس الدولية.

أسعار كتب الصف الأول الابتدائي

ـ 460 جنيها بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي.

ـ 230 جنيها بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

ـ 287,50 جنيه بالمدارس القومية والخاصة عربي.

ـ 345 جنيها بالمدارس الدولية.

أسعار كتب الصف الثاني الابتدائي

ـ 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية "لغات إنجليزي".

- 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة "لغات فرنسي".

- 345 جنيها بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 345 جنيها بالمدارس الدولية.​