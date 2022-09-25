شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى لإشكالية إقامة الزوجة المتضررة الدعوى أكثر من مرة.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان " القضاء يتصدى لألاعيب بعض المطلقات.. حكم بالتعويض على زوجة لرفعها تبديد قائمة المنقولات أكثر من مرة"، استعرض خلال حكما قضائيا أزمات التعسف في استعمال الحق من قبل بعض المطلقات والحاضنات عن طريق إقامة الدعاوى القضائية أكثر من مرة حال لم ترتضى بالحكم الصادر في السابق، وإليكم التفاصيل كاملة:

القضاء يتصدى لألاعيب بعض المطلقات.. حكم بالتعويض على زوجة لرفعها تبديد قائمة المنقولات أكثر من مرة.. والتعويض جاء جبرا للضرر المادى والأدبى



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