انت الان تتابع خبر "بـ8 مسيرات مفخخة".. إحباط هجوم أوكراني على محطة زابورجيه النووية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولات القوات الأوكرانية لضرب أرض محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بـ8 مسيرات مفخخة، موضحة أن كل المسيرات أسقطت خارج أرض المحظة.