العراق وسوريا يبحثان سُبُل تعزيز التعاون المُشترَك بمجال الأمن بين البلدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى مع وزير خارجيَّة الجُمهُوريَّة العربيَّة السوريَّة فيصل المقداد، على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك"، مبينا ان "الجانبين بحثا سُبُل تعزيز التعاون المُشترَك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين وعموم المنطقة".وأكد حسين "أهمية العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ودمشق، وحرص العراق على الارتقاء بها إلى ما يُحقـِّق طموح الشعبين الشقيقين"، داعياً إلى "ضرورة التعاون بين البلدين؛ من أجل حلحلة المشاكل العربيَّة باعتماد الحُلول السياسيَّة، وعدم التدخـُّل في شُؤُون الدول"، مُشدِّداً على موقف العراق الثابت إزاء عودة سوريا إلى حاضنة الجامعة العربيَّة".

ودعا حسين ايضا إلى "ضرورة مُعالجة الوضع الإنسانيّ في مُخيَّم الهول في سوريا، ومنع تنظيم داعش من اختراق مخيمات النازحين، ونشر فكره الإرهابيّ، وإعادة تنظيم صُفوفه".



من جانبه، اشاد وزير الخارجيَّة السوري فيصل المقداد "بمواقف العراق الداعمة لحلِّ الأزمة السوريَّة سلميّاً"، مُبدياً رغبة حكومته "في تعزيز التعاون الثنائيِّ بين البلدين؛ وُصُولاً إلى تحقيق الاستقرار".