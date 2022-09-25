شكرا لقرائتكم خبر عن صالون "التنسيقية" ينظم جلسة بعنوان عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، في تمام الساعة 7 مساء، جلسة نقاشية بعنوان "عام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. إنجازات وتحديات"، بمناسبة مرور عام على إطلاق الاستراتيجية.

وتستعرض الجلسة النقاشية أبرز الإنجازات والتحديات التي واجهت الاستراتيجية، إلى جانب عرض صوت المعارضة وتفنيدها، خاصة أن التنسيقية وأعضاؤها يستهدفون تفعيل بنود الاستراتيجية من خلال مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستضيف صالون التنسيقية في الجلسة كلا من السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعلاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ماجد الفقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيما يدير الصالون الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية.