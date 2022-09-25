18.2 مليار جنيه قيمة مبيعات "أموك" للزيوت المعدنية في 2021-2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس عمرو لطفي، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، إن الشركة نجحت في الوصول بالمبيعات خلال العام المالي 2021-2022 إلي حوالي 1.5 مليون طن بزيادة عن العام المالي السابق 55.5 ألف طن، بقيمة إجمالية للمبيعات حوالي 18.2 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي السابق عليه حوالي 8.2 مليار جنيه.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أضاف لطفي أن الشركة حققت صادرات بقيمة 294 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك " والتي شهدها المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2021-2022، وكذلك باقي بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية.

وأشار إلى أنه بفضل هذه النتائج، وتنويع سلة المنتجات وفتح أسواق جديدة، حققت أموك صافي أرباح حوالي مليار جنيه بالمقارنة بصافي أرباح العام المالي السابق والتي بلغت 399 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 262%.

وأوضح رئيس شركة أموك أن العام المالي 2021-2022 كان عاماً مميزاً للشركة استطاعت فيه تحقيق المُستهدف من الخطة الإنتاجية، وبلغ إجمالي الإنتاج من الزيوت والشموع خلال العام 189 ألف طن بنسبة حوالي 110% مقارنةً بالعام المالي السابق.

بينما بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت 1.4 مليون طن وبنسبة تقدر بحوالي 105% من الإنتاج للعام المالي السابق، وفقا للطفي.

ووجه رئيس أموك الشكر لوزير البترول على الدعم المستمر للشركة، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ خطط وبرامج العمل بالشركة في ضوء استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، ومواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع كوبون للمساهمين قدره 55 قرشًا على قسطين، القسط الأول وقدره 30 قرشًا بتاريخ 20 أكتوبر 2022، والقسط الثاني وقدره 25 قرشًا بتاريخ 22 فبراير 2023 وذلك لحامل السهم في 17 أكتوبر.