تقرير حكومي: ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بنسبة 35%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا حول متابعة تطبيق المحافظات لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والأماكن العامة تنفيذا لقرارات مجلس المحافظين وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفرا من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية.

وقال وزير التنمية المحلية: هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات لتحقيق المستهدفات التي وضعتها الدولة لتوفير الكهرباء، حيث تتلقى الوزارة تقارير دورية بصورة يومية وأسبوعية من المحافظات حول نتائج تطبيق الإجراءات للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن التقرير الذي تلقاه حول تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء أوضح أنه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بمعظم الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والعزب والنجوع بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 35%، مضيفا أن التقرير أشار إلى أن هناك مرورا دوريا لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ القرار والتنبيه على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بتخفيض الإنارة الخارجية والداخلية ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، لافتا إلى أهمية المرور الدوري لرؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

وأكد آمنة ضرورة الاستمرار في تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم، مؤكدا أهمية عدم إنارة أعمدة الكهرباء في الشوارع نهارا دون المواعيد المقررة للتشغيل.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود لجان للمرور الدوري على المصالح الحكومية في كافة ربوع المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة والغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها، والمرور على الأماكن التي تضم المولات والمطاعم الكبرى التي تستخدم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25 درجة بما يسهم في توفير الكهرباء.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية التي تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزي والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.