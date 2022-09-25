شاهد بالصور.. الذئبة المستنسخة مايا تكمل 100 يوم بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - قال باحثون صينيون إن أنثى الذئب القطب الشمالي البري، المستنسخة، أكملت أول 100 يوم من عمرها، وأنها في حالة جسدية وصحية جيدة.

كان الباحثون الصينيون نجحوا في استنساخ هذه الذئبة التي تنتمي إلى فصيلة مهددة بالانقراض، وأطلقوا عليها اسم (مايا) ويأملون في استخدام هذه التقنية الجينية لإنقاذ أنواع أخرى معرضة للخطر.

المشروع تشرف عليه شركة التكنولوجيا الحيوية "Sinogene"، ومقرها بكين، وتمت عملية الاستنساخ من خلال تخليق نواة خلية جسدية لذئب قطبي بري يعيش في حديقة هاربين البرية مع بويضة كلبة في رحم كلبة من فصيلة بيجل.

وبحسب وكالة شينخوا الحكومية الصينية، قال مي جيدونج، المدير العام للشركة خلال مؤتمر صحفي: "بعد عامين من الجهود المضنية، قمنا باستنساخ ذئب القطب الشمالي بنجاح، ما يُعتبر أول حالة من نوعها في العالم".

وقال لاي ليانجسو، الباحث في معهد قوانجتشو للطب الحيوي والصحة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، "بالنسبة للحيوانات النادرة، التي يصعب أخذ عينات من خلاياها الجرثومية. يعد الاستنساخ وسيلة فعالة للحفاظ على نوعها وزيادة أعدادها".

وأوضح لاي، أن الحيوانات التي تولد بواسطة تقنية الاستنساخ تحافظ على القدرة على التكاثر، وأن حالتها لا تختلف عن حالة الحيوانات العادية.

وأضاف أن استخدام الخلايا المحفوظة بالتبريد لاستنساخ حياة جديدة للأنواع المنقرضة، يمثل وسيلة مهمة لإعادتها وحفظها. على سبيل المثال، نجح العلماء الإسبان في استنساخ الماعز الجبلي المنقرض في عام 2003.

ذئاب القطب الشمالي، تعد أحد الأنواع الناجية من العصر الجليدي الذي تشكل قبل 300 ألف عام. ويمثل الصيد الجائر أحد الأسباب الرئيسية لاقترابها من الانقراض نهائيا، حيث يتم قتل ما لا يقل عن 200 ذئب في القطب الشمالي كل عام.

وأُدرجت ذئاب القطب الشمالي في القائمة الحمراء لـ "الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة"، كأحد الأنواع المهددة بشدة بالانقراض.

وذئب القطب الشمالي، المعروف أيضًا باسم الذئب الأبيض أو الذئب القطبي، نوع فرعي من الذئب الرمادي، وموطنه الأصلي يقع في منطقة التندرا القطبية العليا، شمال أرخبيل القطب الشمالي في كندا.