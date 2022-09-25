ناسا تؤجل إطلاق مهمة أرتميس إلى القمر

نيويورك: قالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا”، إنها ألغت خطط يوم الثلاثاء لإطلاق رحلة أرتميس، التي تمثل عودة الولايات المتحدة إلى القمر بعد خمسة عقود، مشيرة إلى مخاوف من عاصفة مدارية متجهة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة المدارية إيان إلى فلوريدا، حيث يقع مقر مركز كنيدي للفضاء، خلال أيام، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وبصرف النظر عن الطقس والتحديات التقنية مثل تسرب الوقود، تمثل رحلة أرتميس 1، الرحلة التجريبية غير المأهولة، نقطة تحول مهمة لبرنامج رحلات الفضاء المأهولة لما بعد برنامج أبولو التابع لناسا، بعد التركيز على مدى عقود على مدار أرضي منخفض برحلات مكوكية وعلى محطة الفضاء الدولية.

ومن المقرر أن تتوجه رحلة أرتميس إلى القمر كنقطة انطلاق لرحلة مستقبلية إلى المريخ.

سُميت أرتميس على اسم الإلهة التي كانت أخت أبولو التوأم في الأساطير اليونانية القديمة. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2025، غير أن العديد من الخبراء يعتقدون أن الإطار الزمني من المحتمل أن يزيد على ذلك.